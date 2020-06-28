«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч испанской Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Валенсия».
Ставка: победа «Вильярреала» за 2.22.
«Дерби, принципиальный матч. И он важен с турнирной точки зрения. «Вильярреал» включился в борьбу за Лигу чемпионов. «Севилья» потеряла очки в этом туре. В случае победы «Вильярреал» будет в трех очках от четвертого места. И ему по силам это сделать. После паузы «Вильярреал» набрал уже 10 очков. Только «Севилью» не получилось обыграть, хотя дважды вели в счете футболисты «Вильярреала». Если не говорить о последнем матче, то «Вильярреал» очень надежен в обороне, три победы были сухими.
А вот «Валенсию» штормит. Не может команда найти свою игру. В последнем матче проиграли «Эйбару», не создав ни единого момента у ворот соперника. Вроде и состав неплохой, но ничего не получается. Только дома в последнее время «Валенсия» собирает очки. На выезде ничего не выходит.
Так что поставил бы на чистую победу «Вильярреала» — их игра мне больше сейчас нравится. К тому же у них было больше времени на подготовку».
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- 28 июня 2020
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