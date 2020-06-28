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«Гранада» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

«Гранада» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Эйбар».

Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.55.

«Обе команды не блещут результативностью, а тут матч начнется в 34-градусную жару, согласно прогнозу погоды. Играть летом в Гранаде — это ад для футболистов. Едва ли на табло будет что-либо помимо нулей и единиц.

Пожалуй, тут резонно поставить на тотал меньше, причем стандартным тоталом меньше 2,5 забитых мячей не ограничиваться (коэффициент слишком мал — 1,47), а пойти еще дальше и поставить на тотал меньше 1,5 голов за 2,55. Для желающих сыграть поосторожнее можно порекомендовать тотал меньше 2,0 или тотал меньше 1,75 или «обе забьют — нет».

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Обе команды чувствуют себя комфортно, уровень давления минимален.
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