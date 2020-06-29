«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Хетафе» с форой (0) за 1.81.
«Мне кажется, что «Реал Сосьедад» продолжит свою неудачную серию, но и «Хетафе» не блещет после рестарта. Команда надёжнее действует в обороне и будет использовать пространство, которое «Реал Сосьедад» отдаёт сопернику. Все команды стараются использовать такой подарок. Думаю, что можно брать «Хетафе» с нулевой форой. Также полагаю, что второй отрезок игрового времени будет результативнее, чем первая половина встречи. В первом тайме будет вялая и невнятная игра, а во втором тайме соперники уже должны раскрыться. У «Хетафе» на эту встречу припасено больше козырей, чем у соперника. Да и физическая подготовка, которой после возобновления чемпионата не может похвастаться практически ни одна команда, выше, чем у «Реала Сосьедад», — сказал Радимов.
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