«Кристал Пэлас» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» – «Бернли».



Ставка: ТМ 2 за 1.95.



«Этот матч вряд ли стоит рекомендовать к просмотру. И те, и другие предпочитают играть без мяча, делать упор на физику, забрасывать мяч вперёд, как только он у них появляется.



«Пэлас» вообще ничего не показал в Ливерпуле, а «Бернли», хоть и переиграл «Уотфорд», забив единственный мяч, мягко говоря, не феерил.



Ко всему прочему и те, и другие, похоже, будут вынуждены сыграть без своих ведущих атакующих игроков – «Пэлас» без Заа, а «Бернли» без Барнса с Вудом. Так что обилие голов мы здесь увидим вряд ли», — сказал Петросьян.



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«Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Прогноз: Заха, Джей Родригес и Джордан Айю возьмут выходной В шести предыдущих очных встречах верх соперники пробили лишь один раз.