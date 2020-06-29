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«Кристал Пэлас» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Кристал Пэлас» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» – «Бернли».

Ставка: ТМ 2 за 1.95.

«Этот матч вряд ли стоит рекомендовать к просмотру. И те, и другие предпочитают играть без мяча, делать упор на физику, забрасывать мяч вперёд, как только он у них появляется.

«Пэлас» вообще ничего не показал в Ливерпуле, а «Бернли», хоть и переиграл «Уотфорд», забив единственный мяч, мягко говоря, не феерил.

Ко всему прочему и те, и другие, похоже, будут вынуждены сыграть без своих ведущих атакующих игроков – «Пэлас» без Заа, а «Бернли» без Барнса с Вудом. Так что обилие голов мы здесь увидим вряд ли», — сказал Петросьян.

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В шести предыдущих очных встречах верх соперники пробили лишь один раз.
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