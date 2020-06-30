ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 25-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.77.

«Пока «Спартак» выглядит симпатично. По делу в Туле обыгран «Арсенал» (3:2), не помешали даже откровенно странные решения арбитра. Затем состоялась нулевая ничья с «Уфой», но это абсолютно нормально: редкому гранду удаётся найти брешь в обороне подопечных Вадима Евсеева.



Рассуждать о судействе смысла нет, все ключевые решения судьи приняли по делу. Москвичи крепко провели первый тайм и добавили в концовке, а вот основная часть второго тайма выдалась не лучшей. Скорее всего, с функциональной готовностью имеются проблемы, что вполне логично в связи со скомканной подготовкой.



Обе личные встречи в нынешнем сезоне остались за гостями. Красно-белые в августе победили со счётом 2:1 в рамках первого круга РПЛ, а в начале марта в дополнительное время выбили ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2), причём в меньшинстве. Новая встреча Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско обещает получиться жаркой.



Многое будет зависеть от эмоционального состояния хозяев. Гончаренко успел попрощаться с футболистами, а теперь вернулся — трудно сказать, как именно это повлияет на команду. С учётом кадровых проблем и недавних результатов красно-синих стоит признать, что линия букмекеров выставлена логично.



Возьмём П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.77. Красно-белые в двух матчах после перерыва выглядели интереснее, да и ситуация в коллективе у них стабильнее. Значимость домашнего поля упадёт, поскольку трибуны будут заполнены всего на 10%. На наш взгляд, без очков гости не останутся».