«Торино» — «Лацио»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Лацио».

Ставка: «Торино» не проиграет за 2.10.

«Торино» находится на 14-й позиции в чемпионате Италии и надеется обойтись без полноценной борьбы за выживание. Исходные данные неплохие — шесть очков отрыва от зоны вылета. Туринцы успели провести три поединка, в которых разжились четырьмя баллами. И это им ещё не повезло.



Прежде всего речь о домашнем матче с «Пармой» (1:1), где слабая реализация не позволила довести дело до победы. Андреа Белотти даже не забил с пенальти. Потом удалось выстоять с «Удинезе» (1:0) — быстрый гол, игра вторым номером, огромное количество стандартов у своих ворот.



А вот с крепким «Кальяри» (2:4) ничего не получилось. Соперник забил четыре мяча с пяти ударов в створ (плюс один пенальти). «Торино» много владел мячом, не опустил рук при 0:3 и даже оживил интригу, но успеха не добился. Теперь будет ещё тяжелее, ведь «Лацио» невероятно мотивирован.



Разумеется, гости имеют заметную фору по уровню исполнителей, хотя не всё так однозначно. «Быки» традиционно опасны на своём поле. Достаточно сказать, что в четырёх предыдущих встречах в Турине хозяева уступили лишь однажды, да и то с разницей в один мяч (0:1). Кроме того, подопечные Морено Лонго забивали во всех трёх матчах после возобновления сезона.



У «Лацио» оборона в двух предыдущих поединках смотрелась гораздо хуже, чем до паузы. Так что шансы у хозяев наверняка появятся. Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за крепкий коэффициент 2.10 и ИТБ 1 гола «Торино» за те же 2.10".