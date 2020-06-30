«Мальорка» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Сельта».

Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.70.

«Букмекеры считают фаворитом гостей. Но не всё так просто. Во-первых, для них «Мальорка» — исторический неудобный соперник. Ни одной победы в пяти матчах. Во-вторых, на выезде «Сельта» не блещет — всего две победы в 16 встречах при разнице голов 13:22.



Третье — «Мальорка» вполне конкурентна в родных стенах. 6 побед и 3 ничьи в 16 играх, достойный баланс мячей (17:19). И четвёртое — подопечным Оскара Гарсия наверняка не хватит сил и эмоций после ничьей с «Барселоной». Переключаться после такого на выезд к аутсайдеру по умолчанию сложно.



На наш взгляд, хозяева тут вполне могут зацепить очки. Слабые результаты во многом объясняются тяжелейшим календарём. Теперь отступать «Мальорке» абсолютно некуда, а потому футболисты будут вгрызаться в каждый мяч. 1Х за 1.71 смотрится вполне нормально, вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.08».