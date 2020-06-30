«Мальорка» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Сельта».
Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.70.
«Букмекеры считают фаворитом гостей. Но не всё так просто. Во-первых, для них «Мальорка» — исторический неудобный соперник. Ни одной победы в пяти матчах. Во-вторых, на выезде «Сельта» не блещет — всего две победы в 16 встречах при разнице голов 13:22.
Третье — «Мальорка» вполне конкурентна в родных стенах. 6 побед и 3 ничьи в 16 играх, достойный баланс мячей (17:19). И четвёртое — подопечным Оскара Гарсия наверняка не хватит сил и эмоций после ничьей с «Барселоной». Переключаться после такого на выезд к аутсайдеру по умолчанию сложно.
На наш взгляд, хозяева тут вполне могут зацепить очки. Слабые результаты во многом объясняются тяжелейшим календарём. Теперь отступать «Мальорке» абсолютно некуда, а потому футболисты будут вгрызаться в каждый мяч. 1Х за 1.71 смотрится вполне нормально, вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.08».
- 30 июня 2020
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 29 июня 2020
-
22:42
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 июня 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30