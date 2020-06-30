ЦСКА — «Спартак»: эксперты назвали фаворита дерби в 25-м туре чемпионата России

30 июня ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43 (около 44% вероятности). Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 3.20 (30%). Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60 (26%).



Букмекеры уверены, что матч РПЛ 30 июня ЦСКА — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94.

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