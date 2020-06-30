ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.93.



«Конечно, мы не могли обойти вниманием «дерби Всея Руси», матч ЦСКА против «Спартака». На «ВЭБ-арене» «армейцы», после рестарта не забившие ни одного мяча, сыграют с командой Доменико Тедеско.



У тех и у других сейчас есть определённые проблемы. У ЦСКА вроде бы вернулся Виктор Гончаренко, который психанул и уехал в Белоруссию. Он больше не хотел тренировать ЦСКА, но какие-то нужные слова Евгений Гинер и Роман Бабаев все же нашли, чтобы Гончаренко доработал до конца сезона.



Если в прошлом матче был Сергей Овчинников у кромки поля, то сейчас Гончаренко вернется к своим обязанностям и будет выполнять условия контракта. Сразу же против «Спартака», у болельщиков которого была легкая истерика от того, что не был засчитан гол, мол арбитр не увидел момент, когда мяч пересек линию ворот.



С «Уфой» «Спартак», по сути, играл последние 10 минут после выхода на замену Соболева. До этого в атаке ничего не получалось, при этом неплохо сыграли в обороне.



Сейчас, когда у тех и у других нет ещё выстроенности и структурности, то вряд ли стоит ждать чего-то сверхъестественного от этого матча. Да — вывеска, да — дерби, да — круто, да — пусть и не с полным стадионом, а с 10 процентами болельщиков, но ЦСКА не убедил в прошлых матчах, да и «Спартак» слишком много забил в Туле, но и сам пропустил в концовке. Хотя вся игра была не от себя, а от соперника.



Я думаю, что здесь никто в открытую не пойдёт. Овчинников после матча с «Зенитом» и после матча с «Динамо» сказал, что было важно сыграть хорошо и правильно в обороне. Ничего не позволили «Динамо».



Гончаренко важно успешно сыграть против «Спартака», но в первую очередь важно сыграть аккуратно и грамотно в обороне. У «Спартака» быстрая атака. С теми ошибками, которые ЦСКА допускает в обороне, может на этом и попасть.



Думаю, что будет тяжёлый и тягучий матч с минимум моментов и небольшим количеством забитых мячей, а может быть, их вообще не будет. Поэтому мой прогноз — тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Генич.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Бакаев и Соболев испортят возвращение Гончаренко Первая встреча Тедеско и Гончаренко после шумного четвертьфинала Кубка России.