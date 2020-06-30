«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.76.



«Очередной «финал» для «Локомотива», как называл это перед возобновлением чемпионата его новый главный тренер Марко Николич. Игра, в которой «Локомотиву» надо побеждать, тем более что «Краснодар» пока не играет, в каком состоянии он находится, никто не знает.



Соперник — «Крылья Советов», которые только что сменили тренера. Я сомневаюсь, что у Андрея Талалаева была возможность что-то уже своё такое эксклюзивное до команды донести. Скорее всего, перед ним будет та же задача, что и перед Николичем. Главное — не наломать дров на финише чемпионата. Скорее всего, этот матч уйдёт на ознакомление с командой в соревновательном формате.



Я выберу ставку на победу «Локомотива» с форой (-1). Мне кажется, ответственность за результат сыграет свою роль. Да и «Локомотив» неплохо выглядел в тех встречах, которые провёл. Рассчитывать на его победу — это не странно. Коэффициент — 1,76», — сказал Андронов.



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