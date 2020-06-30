«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Лацио».
Ставка: победа «Ювентуса»и меньше 4 мячей в матче за 2.11.
«Юве» разгромил в прошлом туре дома «Лечче» и не позволил «Лацио» сократить своё отставание. Туринцы наконец-то забили много, но не стоит забывать, что соперник «старой синьоры» с 31-й минуты играл в меньшинстве. Имея преимущество в одного игрока, свой первый гол «Юве» забил на 52-й минуте. В концовке, когда соперник устал, хозяева добыли крупную победу.
Генуэзцы ведут борьбу за выживание, и проигрывать им никак нельзя — зона вылета совсем рядом. После паузы «Дженоа» набрал 1 очко в 2 матчах и пропустил в них 6 мячей. На победу в поединке с лидером сезона рассчитывать будет сложно, но побороться хотя бы за 1 очко можно.
После паузы «Юве» не блещет в атаке, Сарри по-прежнему находится в поисках оптимальной игры. В 3 из 4 поединков после паузы (в чемпионате и в кубке) туринцы не забивали больше 2 мячей и испытывали серьёзные проблемы в передней линии. Я думаю, во встрече с «Дженоа» лидер Серии А добьется своего, но вряд ли забьёт много голов. Мой прогноз — победа «Юве» и тотал голов в матче меньше 3,5 за 2,11», — сказал Керимов.
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