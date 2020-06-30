ЦСКА — «Спартак»: прогноз Георгия Черданцева на «дерби всея Руси»

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.12.



«Судя по линии, у обеих команд абсолютно равные шансы. Коэффициент на победу одной и другой команды почти под тройку, а это говорит о многом. Можно приводить аргументы как в одну, так и в другую стороны, а оппоненты спокойно смогу разбить их своими аргументами.



О победах мы речь вести не будем. Давайте поговорим о другом с учётом очень важного обстоятельства. Начинается очень сложный график для обеих команд. Практически без отдыха ЦСКА и «Спартак» начнут свой матч после предыдущих игр, которые по настроению сложились для обеих команд не лучшим образом. По нулям и там, и там. И с «Уфой», и с «Динамо». У меня есть полное ощущение, что и здесь может быть 0:0. По крайне мере то, что мы увидели в исполнении этих команд в последнее время, склоняет к этому выводу.



«Спартак» в Туле забил три, но там прошли ровно три контратаки. Думаю, что ЦСКА всё это видел, обязательно изучит и не позволит так быстро «Спартаку» доставлять мяч в атакующую линию. Схема игры «Спартака» предсказуема. Два фланга будут действовать больше на оборону. Соответственно у ЦСКА практически не останется места для атаки. ЦСКА сейчас не в той форме и не в том настроении, чтобы разрывать чью-то оборону. А здесь всё же Максименко здорово играет, Джикия в прекрасной форме, Жиго. Я думаю, что с голами в этом матче будет сложно.



Мой прогноз — 0:0 или в крайнем случае 1:1, но я возьму коэффициент меньше и ставку про первый тайм. Думаю, что здесь вряд ли нахрапом что-то получится и у той, и у другой команды. «Спартак» поначалу будет осторожничать, примерно так же, как играл в Туле. ЦСКА, сделав для себя выводы относительно того, как «Спартак» может проводить контратаки, будет действовать внимательно и не позволит проводить такие контратаки.



Мне кажется, что 0:0 в первом тайме — вполне вероятная история, поэтому в этой игре я предлагаю взять ничью в первом тайме, которая, как мне кажется, может вылиться и в итоговую ничью. Хотелось бы посмотреть яркий и результативный футбол. Он может состояться, но при условии, если вдруг будет забит быстрый гол. Во всех остальных вариантах нас ждёт игра ближе к 0:0», — сказал Черданцев.



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