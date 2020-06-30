«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру 25-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: «Локомотив» выиграет и не пропустит за 2.20.
«Локомотив» удачно начал заключительную часть сезона. Две победы, причём с сухим счётом. Какие-то моменты возникают у ворот «Локомотива», но в целом защищается команда хорошо, неплохо контролирует мяч. Здесь он также будет фаворитом.
На «Крылья Советов» в матче с «Зенитом» я давал амбициозную ставку. Мне казалось, что самарцы сейчас не способны побороться с «Зенитом». Но петербуржцы сыграли без должного запала. Они играли с запасом, понимая, что в итоге дожмут соперника. Так и получилось. Самара на максимуме от своих возможностей провела встречу, но от смены тренера это её не уберегло. Божовича убрали после поражения. Выправить ситуацию попытается Талалаев.
Силы здесь не равны. К тому же самарцы серьёзно выложились в Санкт-Петербурге. Что-то поменять, чтобы команда сразу заиграла, Талалаев вряд ли сможет. А у «Локомотива» чёткая задача — надо выигрывать и держать дистанцию от «Краснодара». Думаю, снова всухую победят «железнодорожники» — 1:0 или 2:0», — сказал Титов.
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