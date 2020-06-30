ЦСКА — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на главное дерби страны

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 2.55.



«Для меня фаворит этого матча — «Спартак», несмотря на то что матч будет проходить на домашнем стадионе ЦСКА. Объясню, почему я так считаю. Возвращение Гончаренко — это одна причина, а также мне кажется, что сейчас, к сожалению, внутри команды есть разногласия. Полагаю, что произойдут изменения в составе, хотя особо некем менять основных игроков.



У «Спартака», несмотря на то что он не выиграл в прошлом туре, хорошее движение и настрой, мотивация достаточно высокая. Понятно, что в таких играх важна поддержка болельщиков, но не всегда это играет решающую роль. В этом матче ставлю на «Спартак».



Этот матч очень важен с точки зрения турнирной таблицы. Победа «Спартака» реально даст ему возможность обойти «армейцев» в борьбе за еврокубковую зону. А потом в таких дерби положение команд не играет большой роли, это всегда игры от ножа, хотя понятно, что сейчас в составах не так много истинных спартаковцев или «армейцев», но есть в командах группы игроков, которые понимают смысл дерби», — сказал Непомнящий.



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