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«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на игру Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: ТМ 2 за 2.53.

«Хорошая игра. Но сейчас уже становится понятно, что «Барселона» не в оптимальной форме. Не выиграла у «Севильи», с трудом далась победа над «Атлетиком», с «Сельтой» тоже ничья. И Федя Смолов забил ей. Теперь уже у него есть голы и в ворота «Реала», и в ворота «Барселоны». И сейчас «Атлетико» на пути «Барселоны», будет очень тяжело.

«Атлетико» как раз на ходу, очередную сухую победу он одержал. В четырёх подряд встречах команда Симеоне не пропускает, уже оторвалась от «Севильи» в борьбе за третье место. Преодолеть оборону «Атлетико» «Барсе» будет тяжело. В одиночку Месси вряд ли сможет это сделать. А помощи нет особой. Суарес всё никак форму не наберёт, а больше толком и рассчитывать не на кого. Допускаю, что и этот матч «Барселона» может не выиграть.

Но всё-таки рисковать не буду, ставя на «Атлетико». Предположу, что будет «тотал меньше 2 мячей». «Атлетико» явно построит игру от обороны. «Барселоне» же придётся вскрывать, а даже с «Атлетиком» из Бильбао у неё это получилось с трудом. Не может быть здесь много голов. Скорее всего, один гол всё решит, а может быть и ничья 0:0», — сказал Титов.

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