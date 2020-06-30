«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2 за 2.53.



«Хорошая игра. Но сейчас уже становится понятно, что «Барселона» не в оптимальной форме. Не выиграла у «Севильи», с трудом далась победа над «Атлетиком», с «Сельтой» тоже ничья. И Федя Смолов забил ей. Теперь уже у него есть голы и в ворота «Реала», и в ворота «Барселоны». И сейчас «Атлетико» на пути «Барселоны», будет очень тяжело.



«Атлетико» как раз на ходу, очередную сухую победу он одержал. В четырёх подряд встречах команда Симеоне не пропускает, уже оторвалась от «Севильи» в борьбе за третье место. Преодолеть оборону «Атлетико» «Барсе» будет тяжело. В одиночку Месси вряд ли сможет это сделать. А помощи нет особой. Суарес всё никак форму не наберёт, а больше толком и рассчитывать не на кого. Допускаю, что и этот матч «Барселона» может не выиграть.



Но всё-таки рисковать не буду, ставя на «Атлетико». Предположу, что будет «тотал меньше 2 мячей». «Атлетико» явно построит игру от обороны. «Барселоне» же придётся вскрывать, а даже с «Атлетиком» из Бильбао у неё это получилось с трудом. Не может быть здесь много голов. Скорее всего, один гол всё решит, а может быть и ничья 0:0», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне остановит Месси и приблизит чемпионство «Реала» В случае осечки каталонцев интрига в чемпионской гонке умрёт.