ЦСКА — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».



Ставка: результативная ничья за 4.02.



«Очень нравится, как «Спартак» убегает вперёд в своих контратаках, это очень быстрая команда, но ЦСКА будет предельно мотивирован — больше, чем «Спартак». Рискну сделать ставку на результативную ничью, так как ни те ни другие не смогут выиграть. Скажу больше, что обе команды устроит ничейный исход.



При этом уверен, что голы увидим. Пора обеим командам забивать, чтобы не вызывать шквал критики, но победителя мы не увидим. ЦСКА снова будет играть от обороны, но возможность забить у них будет, ведь когда-то должно прорвать Влашича и компанию, а такое дерби как раз тот случай. Ещё раз повторюсь, что соперников вполне устроит ничейный исход встречи, чтобы избежать давления собственного стержня, болельщиков и прессы. Ничья — это не худший вариант для обеих сторон», — сказал Радимов.



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