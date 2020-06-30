ЦСКА — «Спартак»: ставка Артура Петросьяна на игру 25-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.77.
«Пожалуй, ЦСКА сделал ошибку, вернув на пост главного тренера Виктора Гончаренко. При всей симпатии к белорусскому тренеру, казалось, что именно как тренер ЦСКА он себя исчерпал. Закончились идеи, а не самого высокого уровня его подопечных все реже хватало для достижения результата. На одной тактике выезжать получалось все реже.
В общем, и Гончаренко, как кажется со стороны, необходимо перезарядить батарейки, сменить обстановку, и команде очень не помешал бы новый импульс. И его вполне мог привнести Сергей Овчинников, хотя бы до окончания сезона. Но… руководству клуба виднее.
«Спартак» был также далек от идеала в двух июньских матчах. Но, опять же, как показалось со стороны, у красно-белых лучше обстоят дела и с физикой, и с настроем. В игре с мячом многое не получалось, но, по крайней мере, тактически была видна идея.
Вот исходя из всех этих соображений прихожу к выводу, что «Спартак» подходит к дерби фаворитом и, как мне кажется, как минимум в нем не проиграет», — сказал Петросьян.
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- 30 июня 2020
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