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«Торино» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

«Торино» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Лацио».

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.05.

«Одна из самых популярных ставок, которая регулярно проходит в матчах с участием «Лацио» — это «обе забьют и тотал голов больше 2.5». В 16 из 28 поединков римлян в нынешнем сезоне серии А данная ставка оказывалась выигрышной. Команда Симоне Индзаги играет в атаку и много забивает, больше «Лацио» в Италии забивает только «Аталанта».

Туринцы могут навязать римлянам борьбу, но в защите команде Морено Лонго придется очень тяжело. 50 пропущенных мячей после 28 туров — это один из трех худших показателей чемпионата. К слову, в предыдущем туре «Торино» проиграл «Кальяри» на выезде со счетом 2:4.

Я думаю, как и год назад в Турине, «Торино» и «Лацио» выдадут яркий и богатый на голы матч. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 2,05», — сказал Керимов.

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В четырёх предыдущих встречах в Турине «быки» проиграли бьянкочелести лишь один раз.
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