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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.05.

«Брайтон» чуть ли не громче всех ратовал за отмену сезона в Премьер-лиге и признание всех результатов недействительными и использовал для этого не самые чистые методы. Но, похоже, опасались борьбы за выживание южане зря. В первых двух после рестарта сезона турах они играли с «Арсеналом» и «Лестером» и набрали аж четыре очка.

Канониров взяли напором, забив победный мяч на 95-й минуте (2:1), а от «лис» просто грамотно закрылись и не дали им почти ничего создать (0:0).

Против «МЮ» наверняка план на игру будет аналогичным матчу с «Лестером». Хозяева будут играть максимально компактно, закроют фланги и лишь изредка станут выбегать в контратаки.

«Юнайтед» выглядит свежее и интереснее «Лестера» прямо сейчас и, скорее всего, возможностей для победы иметь будет больше.

Касаемо ставок — вряд ли здесь будет забито много мячей, ну а и более мотивированные, и более мастеровитые гости не должны проиграть», — сказал Петросьян.

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