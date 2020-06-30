«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.70.
«После паузы мне нравится «МЮ». Команда Сульшера стремится контролировать мяч, добивается хороших результатов. Смогла отыграться в матче с «Тоттенхэмом», потом была закономерная победа над «Шеффилдом». Ну а потом «МЮ» продолжил путь и в кубковом турнире, переиграв в четвертьфинале «Норвич».
«Брайтон» не проигрывал после паузы — волевая победа над «Арсеналом» с решающим голом на последних секундах, а затем ничья с крепким «Лестером». Это не совсем характерные результаты для «Брайтона», поскольку команда находится в нижней части таблицы и ведет борьбу за выживание.
Стилистически клубы сейчас похожи. После паузы и «Манчестер» стремится мяч контролировать, и «Брайтон». При таком раскладе решающим фактором может стать качество исполнителей.
Сейчас и Погба, и Бруно Фернандеш, и Марсьяль, и Рэшфорд здоровы. Все восстановились и набирают форму. Думаю, должна сказаться пауза лидеров атаки «МЮ» в кубковом матче с «Норвичем».
Мотивация у «Манчестера» абсолютно конкретная. Команда очень хочет догнать и перегнать «Челси», чтобы попасть в Лигу чемпионов. Рядом находятся «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Может, «Арсенал» начнёт оживать.
Настрой у «МЮ» будет очень серьезный. Мне кажется, за счет класса исполнителей «Манчестер» добьется победы. Мой прогноз — успех гостей».
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