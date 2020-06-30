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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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20:30 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на игру 25-го тура РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на игру 25-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Спартака» за 2.35.

«Спартак» победит, в первом тайме будет ничья и тотал матча меньше 2.5 мяча.

Мне кажется, что ЦСКА, тем более что Гончаренко вернулся, будет совершенно по-другому настроен. Будут рвать на футбольном поле.

Но два матча, которые провёл «Спартак» и как он их провёл: за счёт хорошей обороны и быстрой контратаки. Они всё время это делают. Мне кажется, у «Спартака» будет преимущество. Тем более что играют на поле ЦСКА.

«Армейцы» будут раскрываться с целью реабилитироваться, на чём «Спартак» и будет ловить соперника. Контратака у «Спартака» сейчас очень приличная», — сказал Ловчев.

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