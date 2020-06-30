ЦСКА — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на встречу чемпионата России

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Спартак».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.76.



«ЦСКА не может забить уже 3 матча подряд. В поединке с «Динамо» армейцы не смогли прервать свою безголевую серию. Перед игрой со «Спартаком» позиции команды Виктора Гончаренко стабильными назвать никак нельзя. Проиграй ЦСКА завтра в дерби, психологическое состояние игроков и тренерского штаба ухудшится.



«Спартак» после паузы выглядит неплохо. Победа над «Арсеналом» была эффектной, а нулевая ничья во встрече с «Уфой» — результат, скорее, обидный. Но сильные стороны «Спартака» Тедеско видны всё отчетливее — это быстрая контратакующая команда, которая любит подстраиваться под соперников.



Я думаю, футбол в дерби будет осторожным. Рисковать с первых минут никто не будет. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 2.5 за 1.76», — сказал Керимов.



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