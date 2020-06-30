ЦСКА — «Спартак»: результат матча 25-го тура РПЛ и сыгравшие ставки букмекеров

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.



Автором дубля стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отправив мяч в ворота «Спартака» на 27-й и 96-й минутах встречи. На 77-й минуте хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин получил прямую красную карточку за удар локтем полузащитника «армейцев» Ивана Облякова, после чего красно-белые остались в меньшинстве.

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Букмекеры не верили в победу хозяев: ставки на итоговый успех ЦСКА принимались с коэффициентом 3.20 (около 30% вероятности). Со ставки в 1000 рублей можно было получить 3200 рублей. Коэффициент на победу «Спартака» составлял 2.44.

При этом аналитики склонялись к тому, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.94, со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1940 рублей.

На гол в каждом тайме букмекеры давали коэффициент 1.90, а на точный счёт 2:0 в пользу ЦСКА — 12.0. В этом случае заключивший пари с 1000 рублей получал 12 000 рублей.