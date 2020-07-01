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«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч 25-го тура чемпионата России

«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч 25-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Ахмат», как и ожидалось, постепенно выправляет положение. В двух поединках набрано четыре очка — этого хватило, чтобы покинуть зону вылета и переместиться на 14-ю строчку. Для начала подопечные Игоря Шалимова одолели «Крылья Советов» (4:2): пропустили в первом тайме, а после перерыва самарцы бросили играть и получили четыре мяча за 15 минут.

Дальше состоялась ничья с «Сочи» (1:1). Хозяева смотрелись активнее и интереснее, однако Сослан Джанаев много выручал. Теперь грозненцев ожидает выезд в Тулу, в этом городе они традиционно испытывают проблемы. Ни одной победы в четырёх матчах при двух поражениях и двух ничьих.

Пожалуй, букмекеры несколько недооценивают хозяев, выставляя практически равные котировки в обе стороны. П1 с нулевой форой за 1.85 вполне можно проверить. Но мы остановимся на другом варианте. После возобновления сезона обе команды провели по два матча, в каждом из них голы забивались в обе стороны.

Ошибок в обороне хватает как у туляков, так и у грозненцев. Вратари стабильностью не отличаются. В то же время в атаке есть несколько интересных исполнителей, способных придумать момент или использовать чужую ошибку. Даже странно, что на «обе забьют» дают крепкий коэффициент 2.00. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.59".

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Соперники сыграли по два матча после рестарта сезона, во всех голы забивались в обе стороны.
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