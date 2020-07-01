«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч 33-го тура Примеры в Севилье

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Вильярреал».

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + обе забьют за 2.26.

«Зелёно-белые потеряли сезон. Надежды побороться за еврокубки не оправдались, вместо этого команда застряла в середине турнирной таблицы. Неудивительно, что на фоне минимальной мотивации результаты не блещут. В пяти турах после рестарта первенства добыта всего одна победа, да и та над худшим клубом Примеры «Эспаньолом» в родных стенах (1:0). В остальных четырёх поединках набрано всего одно очко.



На выезде категорически не клеится — три поражения из трёх возможных: 0:2 от «Севильи», 0:1 от «Атлетика» из Бильбао и 2:4 от «Леванте». Зато с «Вильярреалом» предстоит играть дома, что несколько повышает шансы. Статистика очных встреч с этим согласна — «жёлтая субмарина» в семи предыдущих поединках в Севилье победила лишь однажды.



Вот только подопечные Хавьера Ревильи Кальехи сейчас необычайно хороши. После паузы они набрали 13 очков из 15 возможных, лучше этот отрезок прошёл только мадридский «Реал». Трудовая ничья с «Севильей» на своём поле (2:2), а также четыре победы — над «Сельтой», «Мальоркой», «Гранадой» (все — 1:0) и «Валенсией» (2:0).



Как видно, в четырёх случаях из пяти удалось отыграть на ноль. Правда, именно на выезде они пропускают многовато (21 мяч в 16 играх), а «Бетис» невероятно результативен на своём поле (разница голов 30:23). То есть свой мяч хозяева наверняка найдут, но рассчитывать на большее им будет сложно. Гости имеют преимущество по уровню исполнителей и невероятно мотивированы.



От этого и будем отталкиваться. П2 с нулевой форой идёт в букмекерских конторах с симпатичным коэффициентом 1.89. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.26. Хозяевам терять нечего, так что жаться к воротам они едва ли станут. Ждём бодрого футбола и голов в обе стороны».