«Ростов» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 25-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: ИТБ 1 гола «Краснодара» во втором тайме за 2.65.

«В 14 предыдущих официальных поединках «Ростов» победил соседа лишь однажды, в ответном матче четвертьфинала Кубка России (1:0, единственный гол Ивелин Попов забил на 87-й минуте). То есть П2 с нулевой форой за скромный коэффициент 1.64 в принципе имеет право на жизнь.



Но мы пойдём другим путём. Жёлто-синие долго сидели на карантине и фактически не имели возможности нормально тренироваться. После победы над тульским «Арсеналом» Валерий Карпин прямым текстом сказал, что его футболисты вырвали нужный результат на характере и дотерпели в нужный момент.

С того поединка прошло трое суток. Понятно, что за столь короткий срок существенно улучшить уровень кондиций практически нереально. «Краснодар» хотя бы тренировался в рабочем режиме без срывов и пауз. Потому футбол наверняка получится рваным и сумбурным. Но, скорее всего, ярким, ведь обе команды умеют и любят играть в атаку.



Ждём агрессивного дебюта, а дальше постепенно нехватка вменяемой физической подготовки начнёт сказываться и «быки» получат дополнительное преимущество. На гол гостей во втором тайме дают скромный коэффициент 1.64, а вот ИТБ 1 гола «Краснодара» во втором тайме оценён в 2.65. Это уже гораздо интереснее".