«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.67.

«Противостояние первого круга, когда номинальными хозяевами была команда Фрэнка Лэмпарда, завершилось победой с минимальным счётом гостей. Но тут надо сказать, что тогда «молотобойцев» тренировал именитый Мануэль Пеллегрини, а «пенсионеры» забыли о стабильности.



Сейчас же «Вест Хэм Юнайтед» будет очень непросто зацепиться за очки сразу по нескольким причинам. Первый момент — клуб занимает третье место с конца по набранным очкам у себя дома. За 15 поединков было добыто всего четыре победы, жуткий показатель.



Вторая причина — статистика гостевых встреч «Челси» в текущем розыгрыше. Команда входит в топ-3 АПЛ на заработанным баллам на выезде. При этом за те же 15 матчей было добыть восемь побед. Забивают при этом «пенсионеры» в среднем по два мяча за встречу.



Любопытно также и то, что лишь в одном из последних восьми матчей подопечные Фрэнка Лэмпарда забивали меньше двух мячей. При таких раскладах ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.67 смотрится приемлемо.



При желании можно проверить ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Помимо массы забитых мячей, «Челси» на выезде также и пропускает немало. В 15 играх было пропущено аж 25 голов. Голы в обе стороны тут вполне вероятны».