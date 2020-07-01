«Тамбов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Зенита» и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Матч пройдёт без зрителей в Нижнем Новгороде. Это официально объявлено. Но это не так важно. «Тамбов» кусается, цепляется, но оба матча пока проиграл — и «Уфе», и «Уралу». А сейчас напротив лидер, который хоть и не здорово смотрелся с «Крыльями», но сумел добавить по ходу игры, забил с двух пенальти и взял три очка. Игра забывается, а результат остаётся.



Чтобы не оступаться, «Зениту» надо с максимальной концентрацией подойти к матчу. «Скамейка» у Сергея Семака позволяет ротировать состав. Кто бы ни вышел, конечно, «Зенит» сильнее.



«Зенит», получив по носу от Самары, где пришлось проявлять характер и волю, повнимательнее и без шапкозакидательских настроений подойдёт к этой игре. Но вряд ли здесь стоит ждать какой-то сверхрезультативности. Если «Зенит» сыграет правильно в обороне и не допустит таких ошибок, как с «Крыльями», то свои 2-3 мяча забьёт и выиграет.



Можно было бы сыграть «индивидуальный тотал «Зенита» 2-3 гола». Либо же предложу сыграть «победу «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча». Коэффициент — 1.9. Сомневаюсь, что здесь может случиться разгром», — сказал Генич.



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