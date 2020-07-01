«Уфа» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Рубин» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: «Уфа» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.99.
«Уфа» набрала 4 очка в двух матчах после рестарта. И мне она понравилась. В первой игре с «Тамбовом» играли очень агрессивно, от себя, создавали моменты. Не выключились, когда неожиданно сравнял счёт соперник. Сумели ещё прибавить и забили уже перед финальным свистком. Характер проявили и в игре со «Спартаком» — не уступили в Москве. А первый тайм уфимцам удался, они не отходили к своим воротам, играли напористо. Связываю это с фигурой Евсеева, который не любит проигрывать, всегда старается заряжать энергией футболистов. Пока это приносит свои плоды.
Что касается «Рубина», то первый матч с «Уралом» провели неплохо, взяли важные три очка на выезде. Вторая игра с «Локомотивом» не получилась. Соперник выиграл на классе.
Здесь же соотношение сил примерно равное. Не стал бы кого-то выделять. Но «Уфа» играет дома. Вряд ли она будет раскрываться. Очки больше нужны казанцам. Думаю, получится вязкая игра, тягучая, с минимумом моментов. Но «Уфа» более целостную игру демонстрирует, тренер дольше работает и больше сумел привнести. Поэтому поставлю на то, что «Уфа» не проиграет, а тотал матча будет меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 июля 2020
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 30 июня 2020
-
23:30
-
22:33
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00