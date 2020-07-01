«Уфа» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Рубин» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Уфа» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.99.



«Уфа» набрала 4 очка в двух матчах после рестарта. И мне она понравилась. В первой игре с «Тамбовом» играли очень агрессивно, от себя, создавали моменты. Не выключились, когда неожиданно сравнял счёт соперник. Сумели ещё прибавить и забили уже перед финальным свистком. Характер проявили и в игре со «Спартаком» — не уступили в Москве. А первый тайм уфимцам удался, они не отходили к своим воротам, играли напористо. Связываю это с фигурой Евсеева, который не любит проигрывать, всегда старается заряжать энергией футболистов. Пока это приносит свои плоды.



Что касается «Рубина», то первый матч с «Уралом» провели неплохо, взяли важные три очка на выезде. Вторая игра с «Локомотивом» не получилась. Соперник выиграл на классе.



Здесь же соотношение сил примерно равное. Не стал бы кого-то выделять. Но «Уфа» играет дома. Вряд ли она будет раскрываться. Очки больше нужны казанцам. Думаю, получится вязкая игра, тягучая, с минимумом моментов. Но «Уфа» более целостную игру демонстрирует, тренер дольше работает и больше сумел привнести. Поэтому поставлю на то, что «Уфа» не проиграет, а тотал матча будет меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Уфа» — «Рубин». Прогноз: Евсеев с Беленовым продолжат преследовать ЦСКА и «Спартак» Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью.