«Арсенал» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Норвич».



Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.80.



«Норвич» — самый удобный прямо сейчас соперник для «Арсенала». «Канарейки» не только уступили в двух матчах АПЛ после рестарта сезона и, похоже, перестали верить в возможность сохранения в ней прописки, но и вылетели из Кубка Англии, в тяжёлом матче с овертаймом уступив «МЮ». Теперь, по сути, для удручённых игроков «Норвича» сезон окончен, и будет очень непросто заставить себя прыгнуть выше головы на поле явно превосходящего в классе соперника.



Ну а «канониры» уже одержали две победы подряд – над «Саутгемптоном» в чемпионате и «Шеффилд Юнайтед» в Кубке. При этом команда по-прежнему не играет в тот футбол, который от неё ждут, а добивается результата исключительно за счёт индивидуального мастерства некоторых игроков.



Тем не менее «Норвич» не должен создать «Арсеналу» слишком много проблем. Скорее всего, команде Микеля Артеты удастся одержать третью победу подряд», — сказал Петросьян.



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«Арсенал» — «Норвич». Прогноз: Обамеянг и Артета позволят зайти коэффициенту 2.48 в АПЛ В последних шести играх в гостях «канарейки» забили только один мяч.