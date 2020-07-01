«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 2.02.
«Южное дерби. «Ростов» уже обошёл «Краснодар» в турнирной таблице, но у краснодарцев два матча в запасе. На момент, когда я даю прогноз, не совсем ясна судьба матча «Оренбург» — «Краснодар». Но вроде бы понятно, что это будет техническая победа. «Краснодару» запишут три очка.
Пока же «Краснодар» не проводил официальных матчей. Понять, в каком он состоянии, непросто. Были только тренировки, ну и матч с «Сочи», в котором проиграли 1:4. К тому же есть проблемы с составом у краснодарцев. Ари выбыл до конца сезона. Ещё не восстановились Классон и Кабелла.
«Ростов» добыл победу на морально-волевых в матче с «Арсеналом». Но видно было, что силёнки во втором тайме начали уходить, подсела команда.
Здесь, мне кажется, нужно сделать акцент на второй тайм. «Ростову» может не хватить силёнок. А «Краснодар», учитывая, что он играет первый матч, может ситуацию исправить с помощью тех же замен. Как мы помним, при Мусаеве «Краснодар» добавлял во вторых таймах весьма неплохо.
Мой прогноз — «тотал второго тайма больше 1.5 мяча» за отличный коэффициент 2.02. Сыграл бы «тотал второго тайма больше 1 мяча», но там коэффициент скромненький. Для экспресса, возможно, это и подойдёт. А для ординара интереснее первый вариант, там коэффициент выше двойки», — сказал Генич.
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