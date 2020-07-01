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«Уфа» — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

«Уфа» — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Уфа» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.02.

«Не могу никому отдать предпочтение, но «Рубину» отступать некуда, а «Уфа» на своём поле мало кому проигрывает, и в этом матче она нацелена набрать очки. Хочу в этой игре поставить на ничью. «Рубин» способен не проиграть, но я не вижу, чтобы он мог выиграть, хотя в игре команды Слуцкого есть подвижки. В последнем матче «Рубина» я увидел серьёзные проблески.

«Уфа» — это команда, которая не теряет того, что ей принадлежит. Например, «Уфа» в прошлой домашней игре против «Тамбова» играла по счёту. «Тамбов» во втором тайме владел преимуществом, но «Уфа» набрала три очка. Также уфимцы смогли в гостях сыграть вничью со «Спартаком». Против «Рубина» «Уфа» не проиграет — это точно, но всё же поставлю на ничью. Для обеих команд это будет неплохим результатом», — сказал Непомнящий.

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Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью.
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