«Уфа» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Уфа» — «Рубин» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа «Уфы» за 2.75.
«Уфа» – команда, которая с трудом, но набирает очки. Она не забивает много голов, но четко играет в обороне. Взять даже матч со «Спартаком». Только в самой концовке игры красно-белые подсели на ворота соперника и создали несколько голевых моментов.
Так довольно сложно обыграть «Уфу» в обороне. А сейчас они играют еще и на своем поле.
«Рубин» – команда, которая сейчас перестраивается. Она больше раскрывается. Для «Уфы» это очень хорошо как раз», — сказал Ловчев.
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