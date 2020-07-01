«Тамбов» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 25-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.92.
«Зенит» не наступит снова на те же грабли. Да, он выиграл в прошлом матче у «Крыльев Советов», но победа была минимальная, хоть и играл «Зенит» с большим преимуществом. «Тамбов» в двух матчах после возобновления сезона хорошо проводит вторые таймы, так что если в этой игре «Тамбов» не уступит в первом тайме, то будут шансы не проиграть. Хотя «Зенит» после прошлого матча сделает всё, чтобы победить.
«Тамбов» не очень хорошо начинает матчи, но после перерыва команда Сергея Первушина прибавляет и играет с преимуществом. Если «Зенит» начинает здорово свой матч, то он никого уже не отпускает, а сейчас Семак серьёзно подготовит команду. После игры с «Крыльями» по комментариям Семака было видно, что «Зенит» недооценил соперника, а в перерыве пришлось вносить коррективы, и они принесли успех. Против «Тамбова», как я понимаю, с самого начала всё будет построено правильным образом, и «Зенит» должен одержать уверенную победу. Нужно побеждать и приближать себя к чемпионству», — сказал Непомнящий.
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