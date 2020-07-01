«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч 25-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.03.



«Так называемое южное дерби. Очень тяжелый матч для прогнозов, потому что «Краснодар» мы еще не видели. Не знаем, в каком состоянии он находится. Но, думаю, изголодались по настоящему футболу краснодарцы. Тот факт, что Мурад Мусаев теперь окажется на своем тренерском месте, должно сказаться положительно на «Краснодаре».



У «Ростова» скомканный график. Сначала играл молодежный состав. Потом вроде как основной, пусть и без нескольких игроков. Все это, наверное, не позволяет планомерную подготовку к играм проводить.



Но я думаю, что как обычно встреча между этими командами получится запоминающейся, довольно яркой. Выберу ставку на забитые голы — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Коэффициент — 2.03. Мне кажется, и те, и другие будут искать счастья у чужих ворот», — сказал Андронов.



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