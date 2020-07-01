«Тамбов» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Зенита» минимум в 2 мяча за 1.86.



«Тамбов» в целом оставил неплохое впечатление по двум играм, которые провел, несмотря на поражения. В обеих встречах отыгрывался, но не хватало собранности, чтобы удержать счет. Пропустили в концовке в Уфе. В Екатеринбурге только сравняли и тут же получили в ответ. Нравится Костюков, работали с ним в «Енисее». Это нападающий штрафной, умеет забивать красиво. И вот два мяча уже забил после рестарта. Но тяжело ему будет проявить себя с «Зенитом». Ничего хорошего приезд «Зенита» «Тамбову» не сулит.



Петербуржцы сыграли не очень ярко против «Крыльев Советов», но три очка взяли. Это главное. И сейчас «Зенит» будет стараться поскорее оформить чемпионство, чтобы подготовиться к Кубку России и даже следующему сезону.



В выходные у «Зенита» гостевой матч против «Краснодара», сложный соперник. Поэтому здесь, я думаю, он не захочет устраивать нервотрепку, как было с Самарой, сыграет более собранно.



Весь вопрос в том, как быстро «Зенит» забьет. Не исключаю, что дойдет до разгрома, если зенитовцы быстро поведут. Жду, что профессионально команда Семака отнесется к этой встрече и выиграет минимум в два мяча. Матч без болельщиков, и «Тамбову» негде черпать энергию, чтобы как-то нивелировать преимущество «Зенита» в классе», — сказал Титов.



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«Тамбов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Семак и Азмун не дадут «Локомотиву» оживить интригу Петербуржцы имеют девять очков форы, на повестке дня — матч с аутсайдером РПЛ.