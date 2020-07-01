«Сочи» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.10.



«Динамо» к рестарту готовилось очень хорошо, поэтому сразу определюсь и скажу, что ставлю на москвичей с нулевой форой. Сидели «Динамо» на карантине или нет, но «Сочи» даже с «Ахматом» было тяжело, а по подбору игроков так и вовсе сочинцы уступают москвичам, так что южанам будет откровенно тяжело. У «Динамо» класс футболистов на голову выше, и это можно увидеть даже по ценовой политике состава. Конечно, то, что дают букмекеры на эти команды, не совсем корректно. Скорее всего, они отталкиваются от того, что «Динамо» просидело на карантине очень долго, и фактор домашнего поля у сочинцев тоже отложил отпечаток на котировках. Но мы то видели, что «Динамо» выглядело прилично в матче с ЦСКА. А что касается «дома» или «на выезде», то это сейчас не работает, когда пустые трибуны», — сказал Радимов.



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