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«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» в 25-м туре российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Ростова» за 3.20.

«Мне кажется, здесь важным фактором будет тот момент, что «Ростов» сезон возобновил. Пускай не все футболисты выходили на поле из-за коронавируса. Но команда все же находится в игровом тонусе. Это важно.

«Краснодар» показал себя джентльменом. Пошел на встречу «Динамо». Помог сопернику. Поэтому матч с «Ростовом» будет для «Краснодара» первой игрой после паузы. Это всегда сложный момент. Поэтому я думаю, что «Ростов» выиграет», — сказал Ловчев.

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