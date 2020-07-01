«Борнмут» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Борнмут» — «Ньюкасл» в рамках АПЛ.
Ставка: победа «Борнмута» за 2.45.
«Ньюкасл» провел тяжелую игру в Кубке против «Сити», фактически 90 минут бегая без мяча. И этот матч, конечно, вытащил все силы у команды. Ну и состав был практически оптимальный у «сорок» в этой встрече.
У «Ньюкасла» проблемы с голами — крайне редко они играют результативно — и, думаю, всех удивила крупная победа над «Шеффилдом» (3:0), так как забивают они очень мало. 29 мяча в 34 играх — это плохо.
У «Борнмута» схожая история — сплошные «низы», есть большие проблемы у Эдди Хау. С «Ньюкаслом», впрочем, игра идет неплохо — в 4 из 6 последних матчей не проигрывает «Борнмут», но сейчас прям совсем беда. Плюс у них очень тяжелый календарь.
Для домашней команды эта игра должна рассматриваться как та, в которой нужно обязательно побеждать. «Борнмут» свежее, поэтому я бы взял их победу. Еще вариант — победа «Борнмута» и тотал меньше 3.5 гола», — сказал Казанский.
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