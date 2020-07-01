«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на игру Ла Лиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на игру чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетик».



Ставка: победа «Атлетика» с форой (0) за 2.14.



«Валенсии», мне кажется, в этом году ничего не светит, даже несмотря на то, что у неё сменился главный тренер, поэтому я рискну и поставлю на Бильбао с форой (0). У «Валенсии» в этом сезоне ничего не получилось, и выглядит она сейчас не очень хорошо. Новый тренер будет что-то менять, но я думаю, что толку не будет в этом сезоне, уже слишком поздно. Даже за место в Лиге Европы Валенсии сложно сейчас бороться.



Бильбао всё-таки выглядит сильнее, чем «Валенсия». Против «Мальорки» «Атлетику» было тяжеловато, но «Мальорка» всем даёт бой, ей просто не хватает мастерства. Можно вспомнить, как «Мальорка» гоняла «Вильярреал», который сейчас стабильно набирает очки.



«Валенсия» сейчас производит какое-то жалкое впечатление, поэтому ставлю на «Атлетик», хотя в какой-то степени он может спокойно завершать чемпионат, а главное событие для него — это предстоящий финал Кубка, который, скорее всего, сыграют в декабре, и это станет главным матчем года для Бильбао», — сказал Радимов.



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