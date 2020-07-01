«Эвертон» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Эвертон» — «Лестер».



Ставка: «Эвертон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Лестер» вновь разочаровал. Команда явно не в лучшем физическом состоянии после возобновления сезона, а фирменный футбол «лис» в принципе невозможен, когда команда «недобегает». Не работает прессинг, и соответственно, соперники достаточно вольготно себя чувствуют с мячом, не работают и быстрые атаки, и соперникам не составляет большого труда с ними справляться.



«Брайтон» в игре с «лисами» просто грамотно закрылся и особо ничего не позволил сделать на подступах к своей штрафной, а «Челси» в матче на Кубок просто переиграл их во всех компонентах.



«Эвертон» прилично смотрелся в обеих июньских встречах – мало что позволил «Ливерпулю» (0:0) и грамотно «на классе» переиграл «Норвич» (1:0).



Думаю, что «ириски» здесь соперников могут переиграть физически и нивелировать разницу в классе за счет напора. В общем, хоть хозяева здесь и менее мотивированы в плане результата, скорее всего, как минимум ничьей они здесь добьются», — сказал Петросьян.



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