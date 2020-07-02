«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».

Ставка: «Реал Сосьедад» победит за 2.08.

«Реал Сосьедад» стремительно приближается к тому, чтобы потерять сезон. На момент возобновления первенства клуб находился в топ-4 и имел хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Вот только дальше наступил форменный кошмар. В пяти турах удалось зацепить всего одно очко.

Похоже, придётся поумерить аппетит и сосредоточиться на битве за Лигу Европы. Пока расклад выглядит так: 47 очков и 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Замыкающая топ-4 «Севилья» оторвалась на 10 баллов. Слишком много, пусть красно-белые и провели на одну игру больше.



У «Хетафе» 52, у «Вильярреала» 51. Шансы зацепиться за топ-6 имеются, благо что ближайший соперник уже фактически находится одной ногой в Сегунде. «Эспаньол» — худший клуб Ла Лиги, всего 24 очка в 32 турах. Отставание от спасительной 17-й строчки критическое — тоже 10 баллов, тоже при одной игре в запасе.



Для сохранения надежды нужно выдавать победную серию, вот только в четырёх предыдущих поединках «попугаи» зацепили одно-единственное очко, выстояв в гостях у «Хетафе» (0:0). А потом потерпели три поражения подряд — от «Леванте» (1:3), «Бетиса» (0:1) и мадридского «Реала» (0:1).



Как видно, пропускают каталонцы не так много, но с атакой всё совсем грустно. Для басков вопрос стоит максимально просто: если не обыгрывать дома худший клуб турнира, то о каких еврокубках в принципе может идти речь? Думаем, «Реал Сосьедад» соберётся с мыслями и кое-как утихомирит аутсайдера. П1 за 2.08 выглядит нормально".