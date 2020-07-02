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«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура Серии А

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.86.

«Очевидно, что обе команды сейчас на ходу и находятся в замечательном состоянии. Гости выиграли Кубок Италии и одержали две победы в национальном первенстве, а хозяева выиграли шесть матчей Серии А подряд. Это только добавляет интереса. История противостояния тоже интригует.

В трёх предыдущих очных встречах забивалось по три-четыре мяча. Баланс побед и поражений примерно сопоставим. Также следует учесть, что «Наполи» на выезде выступает даже лучше, чем в родных стенах. 25 очков в 14 поединках при балансе голов 26:18 — очень крепкие показатели.

На наш взгляд, стоит проверить лобовую ничью за 3.86. Соперники находятся на ходу и сопоставимы по общему уровню. На наш взгляд, коэффициент на мирный исход явно завышен и должен находиться в районе 3.40-3.50. Кроме того, имеет смысл присмотреться к низу. Даже на тотал меньше 3.5 гола дают 1.67, хотя эта планка устояла в четырёх из пяти последних очных встреч».

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо и Пашалич дадут зайти коэффициенту 3.86 в Серии А
Соперники набрали сумасшедший ход, так что в Бергамо будет жарко.
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