«Реал» — «Хетафе»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе».

Ставка: гол в первые 28 минут — нет за 2.11.

«С таким прагматичным «Реалом» трудно что-то сделать, тем более на его поле. Однако «Хетафе» очень опасен. Синие на момент рестарта первенства входили в топ-4, но очень долго прогревались и первую победу одержали только в понедельник. На своём поле удалось дожать побледневший «Реал Сосьедад» (2:1).



По сути это настоящий раненый зверь: очень колючая команда с организованной обороной, которая при первой же возможности отдаёт мяч, карауля контратаки и стандарты. Что-то вроде «Атлетико» Диего Симеоне или команд Курбана Бердыева. Подопечные Пепе Бордаласа занимают пятую строчку в Примере, сохраняя шансы на Лигу чемпионов.



«Реал» и «Барселона» очень далеко, да и «Атлетико» находится в семи очках. А вот достать «Севилью» можно попытаться — пять баллов отставания при одной игре в запасе. Скорее всего, гости привычно отдадут территорию и будут вгрызаться в каждый мяч. Фавориту практически гарантированы проблемы.



В то же время играть против линии тяжело: хозяева воодушевлены близостью титула, да и статистика очных встреч полностью на их стороне. В 11 предыдущих поединках мадридцы одержали 10 побед при одной ничьей. Проверим «гол в первые 28 минут — нет» за 2.11. «Хетафе» за 32 тура пропустил в стартовые 30 минут лишь четыре мяча. Сумасшедший показатель».