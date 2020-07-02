«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в рамках 32-го тура АПЛ.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.39.



«Ливерпуль» с победой. Наконец-то окончание проклятья. Вот, что случилось. Прошло 30 лет, поклонение поменялось, а «Ливерпуль» не мог выиграть этот титул. Лигу чемпионов брал, но титул в Англии — вот наконец.



Игра с «Манчестер Сити» будет любопытной, потому что сыграет действующий чемпион с чемпионом, который им только стал. Будет чемпионский коридор. И аплодисменты, которые будут унижать футболистов «Манчестер Сити». Они выйдут рвать и метать.



На самом деле довольно любопытная ситуация с «Ливерпулем» и с его последними матчами на выезде. Если мы вспомним ещё и Лигу чемпионов, надо обратить внимание на то, что на выезде «Ливерпуль» не забивает четыре матча подряд. Соответственно и не побеждает 4 матча. Эту тенденцию надо ломать.



С «Сити» это будет сделать крайне сложно, тем более что «Манчестер» уязвлён поражением от «Челси» и чемпионским коридором. Уверен, что Гвардиола произнесёт какую-то невероятную мотивационную речь перед игрой с «Ливерпулем».



А тем то чего? Те уже дрейфуют на празднике жизни и наслаждаются каждой минутой, проведенной в этом сезоне. Я бы ещё обратил внимание на то, что очень результативные матчи между этими командами. Если мы возьмём последние 8 матчей, то получается 3,3 гола за игру. Это сильно. Атака и там и там сейчас отличная. Кевин де Брёйне сейчас волшебный. Агуэро не будет — это большая потеря. Не сыграет и Фернандиньо, но его есть кем заменить.



У «Ливерпуля» таких кадровых проблем с составом нет. Игра будет обоюдоострой, голевой. Я бы сыграл на том, что обе забьют, но победит «Манчестер Сити». Им просто надо выйти и показать. А «Ливерпуль» — чемпион», — сказал Казанский.



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