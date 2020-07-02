«Вердер» — «Хайденхайм»: прогноз Алексея Андронова на стыковой матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на стыковой матч «Вердер» — «Хайденхайм» за право сыграть в Бундеслиге в сезоне 2020/2021.



Ставка: победа «Вердера» с форой (-1) за 1.80.



«Первая стыковая игра за право играть в Бундеслиге в следующем сезоне. Я думаю, что «Вердер» понимает всю ту опасность, с которой он может столкнуться. Во-первых, «Хайденхайм» в сезоне одержал гораздо больше побед, в том числе и ключевую над «Гамбургом», которая позволила ему опередить этого соперника. То, что происходило в последнем туре 2-й Бундеслиги, иначе как фантасмагорией не назовешь. «Хайденхайм» проигрывал крупно. Но «Гамбург», которого устраивала ничья, не смог добиться даже этого, уступив на своем поле 1:5. Но все это ушло в историю.



Думаю, «Вердер» понимает, что в домашней игре ему нужно создавать задел, точно не стоит это откладывать на ответную игру. Я не думаю, что «Вердер» будет исходить из соображений осторожности. Я думаю, что бременцы пойдут вперед. Задача будет формулироваться так, что нужно как можно больше забить в первом матче.



Исходя из этого, выберу ставку на победу «Вердера» с форой (-1) и коэффициентом 1.80. С одной стороны она подразумевает расход, а со второй — выглядит логично и адекватно», — сказал Андронов.



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