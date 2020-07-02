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«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Серии А

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.79.

«Нас ждет реально топовая игра между «Аталантой» и «Наполи». Жду интересное противостояние, так как обе команды очень хороши. «Аталанта» сейчас, возможно, это лучшее в итальянском футболе. «Наполи» находится на подъеме и недавно взял национальный Кубок. Будет интересно!

Да. «Аталанта» очень крутая. Она душит и давит соперников. Она не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд, а ее победная серия составляет восемь поединков. Конечно, у клуба из Бергамо есть джокер в лице Муриэля, выходящего на замену. Однако есть ощущение, что у футболистов «Аталанты» постепенно заканчиваются силы. Нельзя же вечно побеждать.

«Наполи» же очень неплох. Гаттузо отлично умеет ротировать игру. В последней встрече со СПАЛом он в концовке игры выпустил Гулама и Маноласа. Неаполитанцам по силам оказать достойное сопротивление сопернику. Тем более у Гаттузо есть для этого необходимые ресурсы.

Мне кажется, что на этот раз «Аталанта» не сможет добиться победы, а неаполитанцы сыграют умно. Кстати, в первом круге команды разошлись миром — 2:2. Нечто подобное вполне может произойти и на этот раз. Поэтому ставлю на то, что «Наполи» не проиграет с коэффициентом 1.79», — сказал Шнякин.

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Соперники набрали сумасшедший ход, так что в Бергамо будет жарко.
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