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«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка Артура Петросьяна на встречу АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка Артура Петросьяна на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» выиграет и не пропустит за 3.13.

«Сложный матч для прогноза. «Тоттенхэм», несмотря на победу в прошлом туре, почти уже распрощался с мыслями о Лиге чемпионов, а «Шеффилд Юнайтед», несмотря на прилипший в команде статус главного открытия сезона и стабильное место в верхней части таблицы, может теперь остаться без места даже в Лиге Европы.

Думаю, что все-таки «ШЮ» находится в худшем состоянии, в первую очередь психологически. Сначала отобранная судьями победа у «Виллы», затем два подряд крупных поражения от «Ньюкасла» и «МЮ» и вот теперь вылет от «Арсенала» в четвертьфинале Кубка. После таких неудач будет очень не просто собраться на превосходящего в классе соперника.

Ну а Моуринью своих подопечных наверняка настроит должным образом. Им удалось на классе переиграть «Вест Хэм», и теперь необходимо будет сделать то же самое с «Шеффилдом». Предположу, что гости победят и при этом не пропустят», — сказал Петросьян.

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