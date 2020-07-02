«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не забьет за 2.45.
«Сегодня мы говорим об Англии. Очень необычный матч, в котором сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм». Матч, в котором встречаются команды, которые вряд ли побалуют зрителей искромётным, атакующим и забивным футболом.
Если посмотреть на линию, которую даёт «Винлайн», то можно найти верные ставки на этот матч. Во-первых, речь идёт о том, что «Шеффилд» не забьёт. В последних трёх матчах после возобновления чемпионата команда ворота соперников не поразила. Хоть играет и дома, но в последние годы очные матчи всё же чаще завершаются низами.
Вторая ставка — это низ. Там не очень высокие коэффициенты, меньше 2, но всё равно это хорошие и верные деньги.
Третья ставка — это гол «Тоттенхэма» до перерыва. Она должна сработать. Всем удачи! Смотрим футбол, а болельщикам «Тоттенхэма» не отчаиваться, как и фанам «Шеффилда», — сказал Казаков.
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