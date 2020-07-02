«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: ТБ 3 за 1.89.
«Во-первых, надо поздравить всех болельщиков «Ливерпуля» с долгожданной победой, особенно тех, кто начал переживать за эту команду не вчера. Сумасшедший сезон проводит команда Клоппа и заслуженно завоевала первое чемпионство с 1990 года.
Что касается предстоящего матча, то логично, что после такой победы, после такого успеха было много вечеринок, много выпито напитков, несколько дней команда не тренировалась. Понятно, в каком состоянии сейчас пребывают игроки «Ливерпуля». Наверняка выйдет смешанный состав, но какой бы он ни вышел, «Ливерпуль» будет далёк от своей лучшей формы, будет играть в своё удовольствие и всё.
Что касается «Сити», то там будет повышенная мотивация. Во-первых, матч с чемпионом, во-вторых, игрокам против такого соперника захочется показать свой лучший футбол, щелкнуть его по носу. Учитывая всё то, что я сказал чуть раньше, возможностей для этого будет хоть отбавляй.
«Сити» недавно вышел в полуфинал Кубка Англии, не израсходовав и половины своих сил. Хороший футбол вновь продемонстрировала команда Гвардиолы. Выйдет боевой состав, который будет играть в свой лучший футбол. Мне кажется, что здесь явный фаворит в этом матче «Сити».
Что касается ставок, то можно выбрать сразу несколько. Во-первых, общая результативность – тотал больше 3. Также хочется поставить на индивидуальные показатели «Сити». Во-первых, вполне вероятен сценарий, при котором «Сити» забьёт в обоих таймах. Думаю, что «Сити» минимум дважды в этой игре отличится – тотал больше 2. Вот такие мои ставки», — сказал Петросьян.
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